Єрмак про ефективність санкцій США та ЄС проти Росії

Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, підкреслив, що санкції, які обговорювалися в Сенаті США, є “дуже ефективними” і повинні бути скоординовані з європейськими партнерами. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV.

“Санкції, які ми сьогодні обговорили у Сенаті, є дуже ефективні. Ці санкції мають бути скоординовані із партнерами з ЄС, і якщо новий пакет санкцій ЄС та США вийде водночас, то це дійсно чинитиме тиск на Росію”. – Андрій Єрмак

Єрмак акцентував увагу на необхідності розробки нових “реальних і ефективних” санкцій проти Росії. Він зазначив, що такі обмеження приносять результати, хоча для цього потрібен певний час. Як приклад він навів законодавчу ініціативу сенатора Грема, що стосується санкцій.

“Законодавча ініціатива сенатора Грема щодо санкцій стосується нафти, енергетичного та банківського сектору – це дійсно болючі та дійсно ефективні санкції. Путін зупиниться і піде на перемовини лише коли відчує, що продовження війни буде дорого йому коштувати”. – Андрій Єрмак

Крім того, він зазначив, що планує обговорити з американськими партнерами новий пакет військової допомоги, підкресливши важливість “сильних безпекових домовленостей зі Сполученими Штатами”.

3 червня Андрій Єрмак вирушив до США в складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Разом з ними до США також поїхали команди Міноборони та Офісу президента України.

Єрмак повідомив, що під час зустрічей з представниками США українська делегація обговорить питання, пов’язані з переговорами у Стамбулі, санкціями проти Росії, допомогою Україні у війні, викраденими українськими дітьми та російською пропагандою щодо нібито заборони церков в Україні.