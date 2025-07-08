Андрій Єрмак про роль Дональда Трампа у мирних переговорах з Росією

Про це The New York Post

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, в інтерв’ю The New York Post висловив думку, що Дональд Трамп, колишній президент США, є “єдиним лідером у сучасному світі, здатним змусити Путіна перейти від імітації переговорів до реальних”.

“Ми були б раді, якби в цій війні Росії проти України президент Трамп допоміг нам досягти справедливого, міцного й тривалого миру. Його тиск працює – тиск не лише у сфері військової допомоги, але, на мою думку, і санкційний тиск. Сьогодні він – єдиний лідер, який може змусити Путіна перейти від імітації переговорів до реальних переговорів.” – Андрій Єрмак

Відповідаючи на запитання про вплив затримок у постачанні озброєнь на обороноздатність України, Єрмак підкреслив, що Київ не скаржиться, а зосереджений на досягненні результатів.

“Ми тут, щоб досягати результатів. Хороші угоди – ось що має значення. Але будьмо чесними: коли Росія запускає понад сотню дронів Shahed майже щоночі, разом із балістичними й крилатими ракетами, будь-яка затримка в постачанні стає справжньою проблемою.” – Андрій Єрмак

Київ сподівається на подальший розвиток відносин між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми бачили останні заяви президента Трампа щодо України – і відверто кажучи, ми вражені. Без перебільшень. Чіткість, лідерство, рішучість – ми справді це цінуємо.” – Андрій Єрмак

Єрмак висловив оптимізм щодо того, що Трамп продовжить підтримувати Україну, зокрема через законопроєкт, який може стати найсерйознішим пакетом санкцій проти Росії.

“Якщо провести паралель із гольфом, це як удар у лунку з першого разу. Це рідкісний удар, але він точно влучає в ціль.” – Андрій Єрмак

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Цей документ передбачає, зокрема, тариф у 500% на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту, газ, уран та іншу сировину.

Водночас, газета The Washington Post зазначила, що ухвалення цього законопроєкту може завдати шкоди самим США, оскільки багато ключових партнерів Вашингтона, такі як Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія, продовжують закуповувати російські енергоресурси. Навіть самі США імпортують російський уран.

Щодо позиції влади США, після можливого повернення Трампа до Білого дому, він неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, але водночас сподівається на укладання мирної угоди між Україною та Росією.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не буде вести переговори “в дусі доброї волі”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для запровадження санкцій проти РФ.