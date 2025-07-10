Анджей Дуда погрожує закрити аеропорт у Жешуві через підтримку України

Про це повідомляють Polsat News.
Президент Польщі Анджей Дуда, який незабаром залишить свою посаду, висловив своє незадоволення ставленням України та союзників до підтримки Польщі. У нещодавньому інтерв’ю він зазначив, що Польща має можливість закрити аеропорт у Жешуві, через який здійснюється доставка допомоги Україні.
Це інтерв’ю було опубліковане в таких виданнях, як Otwarta Konserwa, газета Nowy Ład та Ягеллонський клуб. Дуда підкреслив, що українці та союзники сприймають польську інфраструктуру, зокрема аеропорт і автомагістралі, як належну їм.
“Я вважаю, що українці, як і наші союзники, просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі ніби вони їхні. Це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, ми це закриваємо та прощаємося.”
Дуда також додав, що Польща може провести ремонтні роботи в аеропорту та змінити способи доставки допомоги.
“Ми закриваємо аеропорт у Жешуві та доставляємо їх (допомогу – ред.) до України морем, повітрям, я не знаю, скидаємо їх на парашутах. Розберіться з цим. Розберіться з цим, якщо ви вважаєте, що ми вам не потрібні.”
За словами президента, Польщу не залучали до важливих міжнародних органів, де ухвалювалися рішення щодо транзиту допомоги через її територію.
“Я вважав це скандалом. І в якийсь момент я відкрито визнав, що в цьому відношенні я заблокував завершення саміту НАТО у Вільнюсі.”
Дуда підкреслив, що вести переговори з Україною з цього питання немає сенсу, натомість необхідно спілкуватися з союзниками, зокрема з Німеччиною та США.
“Нам потрібно мати сміливість розмовляти з німцями та американцями.”
Він також визнав, що Польща могла б активніше демонструвати свою позицію, щоб її не ігнорували, але цього не зробила, що він вважає помилкою. Водночас Дуда оцінив, що його особисті стосунки з президентом України Володимиром Зеленським вдалося успішно перетворити на політичні та іміджеві переваги для Польщі, особливо на початку російської агресії.
Нагадаємо, що 18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів, а 1 червня – другий тур, у якому переміг Кароль Навроцький. Він офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги.
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