Анджей Дуда погрожує закрити аеропорт у Жешуві через підтримку України

Про це повідомляють Polsat News.

Президент Польщі Анджей Дуда, який незабаром залишить свою посаду, висловив своє незадоволення ставленням України та союзників до підтримки Польщі. У нещодавньому інтерв’ю він зазначив, що Польща має можливість закрити аеропорт у Жешуві, через який здійснюється доставка допомоги Україні.

Це інтерв’ю було опубліковане в таких виданнях, як Otwarta Konserwa, газета Nowy Ład та Ягеллонський клуб. Дуда підкреслив, що українці та союзники сприймають польську інфраструктуру, зокрема аеропорт і автомагістралі, як належну їм.

“Я вважаю, що українці, як і наші союзники, просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі ніби вони їхні. Це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, ми це закриваємо та прощаємося.” – Анджей Дуда

Дуда також додав, що Польща може провести ремонтні роботи в аеропорту та змінити способи доставки допомоги.

“Ми закриваємо аеропорт у Жешуві та доставляємо їх (допомогу – ред.) до України морем, повітрям, я не знаю, скидаємо їх на парашутах. Розберіться з цим. Розберіться з цим, якщо ви вважаєте, що ми вам не потрібні.” – Анджей Дуда

За словами президента, Польщу не залучали до важливих міжнародних органів, де ухвалювалися рішення щодо транзиту допомоги через її територію.

“Я вважав це скандалом. І в якийсь момент я відкрито визнав, що в цьому відношенні я заблокував завершення саміту НАТО у Вільнюсі.” – Анджей Дуда

Дуда підкреслив, що вести переговори з Україною з цього питання немає сенсу, натомість необхідно спілкуватися з союзниками, зокрема з Німеччиною та США.

“Нам потрібно мати сміливість розмовляти з німцями та американцями.” – Анджей Дуда

Він також визнав, що Польща могла б активніше демонструвати свою позицію, щоб її не ігнорували, але цього не зробила, що він вважає помилкою. Водночас Дуда оцінив, що його особисті стосунки з президентом України Володимиром Зеленським вдалося успішно перетворити на політичні та іміджеві переваги для Польщі, особливо на початку російської агресії.

Нагадаємо, що 18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів, а 1 червня – другий тур, у якому переміг Кароль Навроцький. Він офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги.