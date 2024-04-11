Про це пише Європейська правда.
Польський президент підкреслив важливість проведення саміту Ініціативи трьох морів, який вважає особисто важливим. Він очікує обговорення результатів 10-річної співпраці учасників ініціативи.
“Але я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності і яка повернула мир та спокій”, – додав він, звертаючись до Зеленського.
Зеленський вже прибув до Литви для участі у саміті Ініціативи трьох морів.
У рамках цього заходу він також підписав ще одну двосторонню безпекову угоду з Латвією, продовжуючи співпрацю, розпочату з підписання Вільнюської декларації G7 про “гарантії безпеки”.
Ініціатива трьох морів об’єднує 12 країн ЄС, які мають приблизне розташування до Балтійського, Чорного і Адріатичного морів.
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