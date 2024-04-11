Президент Польщі Анджей Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у 2025 році, висловив побажання, щоб президент України Володимир Зеленський приїхав на цей захід "в костюмі", символізуючи таким чином завершення війни в Україні.

Про це пише Європейська правда.

Польський президент підкреслив важливість проведення саміту Ініціативи трьох морів, який вважає особисто важливим. Він очікує обговорення результатів 10-річної співпраці учасників ініціативи.

“Але я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності і яка повернула мир та спокій”, – додав він, звертаючись до Зеленського.

Зеленський вже прибув до Литви для участі у саміті Ініціативи трьох морів.

У рамках цього заходу він також підписав ще одну двосторонню безпекову угоду з Латвією, продовжуючи співпрацю, розпочату з підписання Вільнюської декларації G7 про “гарантії безпеки”.

Ініціатива трьох морів об’єднує 12 країн ЄС, які мають приблизне розташування до Балтійського, Чорного і Адріатичного морів.