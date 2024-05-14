У вівторок, 14 травня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Він пояснив, що уряд, який перебуває на ранній стадії створення власної системи протиповітряної оборони, не зможе поставити Києву комплекс Patriot, оскільки Польща перебуває “в зоні потенційної небезпеки” і потребує поповнення власних ресурсів.

“Тепер ми повинні подбати про себе”, – зауважив польський президент.

Водночас він попередив, що у разі перемоги у війні в Україні Росія вторгнеться в інші країни.

“Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни. Це можуть бути країни Балтії, можливо, Фінляндія, можливо, Польща”, – наголосив Дуда.

Раніше прем’єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.