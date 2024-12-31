Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно підписали угоду про завершення розлучення, що стало кінцем одного з найбільш тривалих і складних розлучень у Голлівуді. Згідно з документом, поданим до Верховного суду Лос-Анджелеса, сторони досягли згоди стосовно майнових прав та інших питань.

Про це повідомляє Associated Press.

Адвокат Джолі Джеймс Саймон зазначив, що це важливий крок у багаторічному процесі, який розпочався ще у 2016 році.

“Більше восьми років тому Анджеліна подала заяву на розлучення з містером Піттом. Відтоді вона зосередилася на створенні нового життя для себе та дітей. Цей етап розлучення завершено, що принесло їй полегшення, але боротьба триває, і Анджеліна втомлена, хоча й задоволена, що хоч одна частина справи закрита”, – заявив він.

У поданих документах вказано, що обидві сторони відмовляються від права на будь-яку майбутню фінансову підтримку від іншого з подружжя. Проте деталі угоди залишаються конфіденційними, і суд ще має офіційно затвердити її.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт, які були разом протягом 12 років, два з яких — у шлюбі, мають шістьох дітей. У 2016 році Джолі подала на розлучення, звинувативши Пітта у жорстокій поведінці під час приватного авіаперельоту з Європи.

ФБР та соціальні служби розпочали розслідування за цими звинуваченнями, проте в підсумку кримінальні справи відкриті не були. У звіті ФБР, оприлюдненому у 2022 році, зазначалося, що ймовірність висунення звинувачень обговорювалася, але було вирішено не переслідувати Пітта.

Ця подія є лише частиною складного процесу, який охоплює різні юридичні суперечки між двома акторами, зокрема питання опіки над дітьми.