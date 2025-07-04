Анжелік Кіджо – перша темношкіра африканка на Голлівудській алеї слави

Про це повідомляє BBC.

Анжелік Кіджо, співачка з Беніну, стала першою темношкірою африканкою, яка отримала зірку на Голлівудській алеї слави. Цю новину повідомили в BBC.

Кіджо, яка представляє західноафриканську країну Бенін, потрапила до списку з 35 нових імен, оголошених для Алеї слави 2026 року. На пресконференції 64-річну артистку, володарку п’яти премій “Ґреммі”, охарактеризували як “провідну діву Африки”.

Співачка приєдналася до Шарліз Терон, південноафриканської актриси білошкірої раси, у представленні Африки на Алеї слави, яка налічує понад 2700 зірок. Шарліз отримала свою зірку у 2005 році, а дата відкриття зірки Кіджо поки що не оголошена.

Після оголошення про включення до списку лауреатів, кожен має два роки для організації церемонії відкриття. Серед інших майбутніх зіркових лауреатів – співачка Майлі Сайрус, актор Тімоті Шаламе, актриса Демі Мур та колишній баскетболіст Шакіл О’Ніл.

Деталі про Анжелік Кіджо

Це визнання Кіджо отримує після понад сорока років у музиці та випуску 16 альбомів. Її потужний голос і вміння поєднувати західноафриканські ритми з фанком, джазом та R&B завоювали серця слухачів по всьому світу.

Співачка виросла в Беніні, але в 1983 році переїхала до Парижа через репресії з боку комуністичного уряду. Вона згадує про цей період:

“З моменту приходу комуністичного режиму в Беніні я усвідомила, що свободу, якою ми насолоджуємося, можуть відібрати за одну секунду.” – Анжелік Кіджо, BBC 2023

У Франції Кіджо почала свою кар’єру як беквокалістка, а в 1990 році дебютувала як сольна виконавиця з альбомом Parakou. Вона також є посолкою доброї волі ЮНІСЕФ та Oxfam, а також засновницею благодійного фонду Batonga, який підтримує освіту дівчат в Африці.