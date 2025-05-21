Англія стала першою країною у світі, яка запровадила вакцинацію проти гонореї – інфекції, що передається статевим шляхом. Національна служба охорони здоров’я Англії (NHS) представила цю вакцину на фоні зростання випадків захворювання, що викликало занепокоєння серед медичних експертів.

Вакцинація буде доступна переважно для геїв та бісексуальних чоловіків, які мають історію численних сексуальних партнерів або інфекцій, що передаються статевим шляхом. Хоча ефективність вакцини оцінюється в 30-40%, NHS сподівається, що це допоможе зупинити подальше поширення інфекції.

У 2023 році у Великій Британії було зареєстровано понад 85 000 випадків гонореї, що є найвищим показником з 1918 року. Гонорея часто протікає без явних симптомів, але може призводити до болю, незвичайних виділень, запалення статевих органів і навіть безпліддя.

Згідно з прогнозами Імперського коледжу Лондона, якщо вакцинація стане популярною, вона може запобігти близько 100 000 випадків захворювання та заощадити NHS приблизно 8 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття. Вакцинація розпочнеться в серпні і буде доступна через служби сексуального здоров’я.

Шотландське Міністерство охорони здоров’я також планує запустити власну програму вакцинації для груп з високим ризиком, а органи охорони здоров’я Уельсу та Північної Ірландії розглядають подібні ініціативи.

Ця вакцина не була спеціально розроблена для боротьби з гонореєю – вона є вакциною від менінгіту В, яка вже використовується для немовлят. Однак бактерії, що викликають гонорею та менінгіт, мають спільні риси, тому щеплення MenB може знизити ризик захворювання на гонорею приблизно на третину.

Професор Ендрю Поллард, голова Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації, підкреслив, що, незважаючи на те, що ефективність вакцини становить лише 30%, її варто використовувати, оскільки вона може суттєво вплинути на загальну ситуацію.

Проблема гонореї ускладнюється зростаючою стійкістю бактерій до антибіотиків. Хоча більшість випадків лікуються однією дозою антибіотиків, бактерії постійно розвивають резистентність, що може призвести до того, що інфекція стане невиліковною в майбутньому.

Доктор Аманда Дойл з NHS зазначила, що запуск вакцинації є важливим кроком у сфері сексуального здоров’я, який допоможе знизити поширення інфекції та уповільнити зростання стійких штамів бактерій.

У Великій Британії найчастіше на гонорею хворіють молоді люди віком від 16 до 25 років, а також геї, бісексуали, чорношкірі та вихідці з Карибського басейну. Вартість однієї дози вакцини становить близько 8 фунтів стерлінгів, що робить її доступною для цільових груп.

Лікарі також можуть рекомендувати вакцину людям з високим ризиком, які звертаються до служб сексуального здоров’я. Поряд з вакциною проти гонореї пацієнтам пропонуватимуть щеплення від віспи, ВПЛ та гепатиту.

Президент Британської асоціації сексуального здоров’я та ВІЛ-інфекції Метт Філліпс назвав цю ініціативу “чудовою новиною” і важливим кроком у боротьбі зі зростанням захворюваності на гонорею в Англії.