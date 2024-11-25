Про це вона сказала в інтерв’ю BBC.
“Ми б побачили військовий конфлікт ще раніше. Мені було абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО. І тоді Україна як країна, безумовно, не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року”, – заявила Меркель.
Також ексканцлерка висловила занепокоєння з приводу нових погроз кремлівського диктатора застосувати ядерну зброю. За її словами, треба зробити все можливе, аби запобігти використанню ядерної зброї у світі.
“На щастя, Китай також говорив про це деякий час тому. Ми не повинні бути паралізовані страхом, але ми також повинні визнати, що Росія є найбільшою або, поряд зі США, однією з двох найбільших ядерних держав у світі”, – додала Меркель.
Водночас Меркель наголосила на тому, що вона щосили намагалася стримати напади Росії на Україну за допомогою дипломатії та переговорів, які, за її ж словами, зрештою провалилися.
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