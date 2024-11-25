Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що війна Росії з Україною почалася б раніше, якби вона не заблокувала вступ Києва до НАТО у 2008 році.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC.

“Ми б побачили військовий конфлікт ще раніше. Мені було абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО. І тоді Україна як країна, безумовно, не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року”, – заявила Меркель.

Також ексканцлерка висловила занепокоєння з приводу нових погроз кремлівського диктатора застосувати ядерну зброю. За її словами, треба зробити все можливе, аби запобігти використанню ядерної зброї у світі.

“На щастя, Китай також говорив про це деякий час тому. Ми не повинні бути паралізовані страхом, але ми також повинні визнати, що Росія є найбільшою або, поряд зі США, однією з двох найбільших ядерних держав у світі”, – додала Меркель.

Водночас Меркель наголосила на тому, що вона щосили намагалася стримати напади Росії на Україну за допомогою дипломатії та переговорів, які, за її ж словами, зрештою провалилися.