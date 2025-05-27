Дострокове звільнення Ганни Гутьєррес-Рід за справою про смерть Галини Гатчинз

Про це повідомляє Deadline.

Ганна Гутьєррес-Рід, зброярка фільму “Іржа”, отримала дострокове звільнення з в’язниці штату Нью-Мексико, де вона відбувала покарання за ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчинз. Цю інформацію підтвердили джерела.

Вона стала єдиною особою, яка була засуджена у справі, пов’язаній зі смертю Гатчинз, яка сталася в 2021 році внаслідок вогнепального поранення. У березні 2024 року Гутьєррес-Рід визнали винною, а 23 травня 2025 року її звільнили за зразкову поведінку, після того як вона відбула 85% свого 18-місячного терміну ув’язнення.

Під час перебування у в’язниці Ганна проходила реабілітацію для наркозалежних. Після звільнення вона повернулася до свого дому в Аризоні, де зобов’язана залишатися. Їй заборонено контактувати з родиною Гатчинз, включаючи вдовця та дитину.

До 23 травня 2026 року Гутьєррес-Рід повинна знайти роботу, дотримуватися режиму нічного перебування вдома, пройти оцінку психічного здоров’я, а також регулярно зустрічатися з офіцером пробації. Вона не має права володіти зброєю, і за нею встановлено електронний контроль.

Гутьєррес-Рід звинувачували у ненавмисному вбивстві та фальсифікації доказів. Прокуратура стверджувала, що вона помилково заряджала револьвер Colt .45, який належав Алеку Болдвіну, бойовими патронами замість холостих.

Трагедія сталася 22 жовтня 2021 року під час зйомок вестерну “Іржа”, коли Алек Болдвін випадково поранив Галину Гатчинз, яка, незважаючи на українське громадянство, тривалий час жила і працювала в США. Вона померла в лікарні після інциденту.

Після цього стало відомо, що частина знімальної групи залишила проєкт за день до трагедії через проблеми з безпекою. Майже через рік після події Болдвін та його адвокат досягли попередньої мирової угоди з родиною Гатчинз, яку суд затвердив у червні 2023 року.

Алек Болдвін завершив зйомки фільму, а справу проти нього закрили через відсутність доказів, що підтверджують його провину.