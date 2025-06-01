Анна Голл встановила рекорд у семиборстві на змаганнях в Австрії

Як зазначає медіа World Athletics

Анна Голл, американська легкоатлетка, здобула перемогу на престижних змаганнях з семиборства в Австрії, встановивши вражаючий результат, який не мав аналогів за останні 18 років. Цей тріумф дозволив їй увійти до трійки найкращих спортсменок в історії семиборства.

У віці 24 років Голл після першого забігу на 100 метрів з бар’єрами займала шосте місце, але вже після другого виду – стрибків у висоту – піднялася на першу позицію. Вона встановила особистий рекорд, подолавши планку на висоті 1,95 метра, що дозволило їй випередити найближчу суперницю, нідерландку Софі Доктер, на 163 очки.

Анна зберегла лідерство після бігу на 200 метрів, стрибків у довжину, штовхання ядра та метання списа. Фінальним видом змагань став біг на 800 метрів, який Голл подолала з найкращим часом серед усіх учасниць – 2:01.23 хвилини. В результаті вона набрала 7032 очки та здобула золоту медаль.

Ось результати Анни Голл у семиборстві:

100 м з/б: 13.19 сек (6-те місце) – 1096 очок

Стрибки у висоту: 1.95 м (1) – 1171 очко

Штовхання ядра: 14.86 м (1) – 852 очки

200 м: 23.47 сек (2) – 1042 очки

Стрибки у довжину: 6.44 м (4) – 988 очок

Метання списа: 46.16 м (5) – 786 очок

800 м: 2:01.23 хв (1) – 1097 очок

На змаганнях Hypomeeting в Австрії Анна Голл набрала 7032 очки, випередивши Софі Доктер (6576) та колумбійку Марту Араухо (6475).

Цей результат став особистим рекордом для Голл, перевищивши її попереднє досягнення 6988 очок, встановлене у 2023 році. Крім того, 7032 очки – це найкращий показник у світі за сезон 2025 року та новий рекорд стадіону.

Завдяки цьому успіху Анна Голл увійшла до топ-3 найкращих спортсменок в історії жіночого семиборства, поступаючись лише світовій рекордсменці Джекі Джойнер-Керсі (7291 очко) та шведці Кароліні Клюфт, яка також має 7032 очки.

Найкращі результати в історії жіночого семиборства:

Джекі Джойнер-Керсі (США), 1988 – 7291 очко Джекі Джойнер-Керсі (США), 1988 – 7215 очок Джекі Джойнер-Керсі (США), 1986 – 7158 очок Джекі Джойнер-Керсі (США), 1986 – 7148 очок Джекі Джойнер-Керсі (США), 1987 – 7128 очок Джекі Джойнер-Керсі (США), 1992 – 7044 очка Анна Голл (США), 2025 – 7032 очка Кароліна Клюфт (Швеція), 2007 – 7032 очка Нафіссату Тіам (Бельгія), 2017 – 7013 очок Лариса Нікітіна (СРСР), 1989 – 7007 очок

Анна Голл також є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2022 року та учасницею Олімпійських ігор 2024 року, де посіла п’яте місце, поступившись медаллю лише на 92 очки.