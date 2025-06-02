Анналена Бербок – голова 80-ї сесії Генасамблеї ООН 2025-2026

Про це повідомила прессслужба ООН

Анналена Бербок, колишня міністерка закордонних справ Німеччини, була обрана головою 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка проходитиме з вересня 2025 року до вересня 2026 року. Цю інформацію підтвердила пресслужба Організації Об’єднаних Націй.

У голосуванні за кандидатуру Бербок взяли участь 167 представників країн-членів ООН, і вона не мала жодних суперників у цьому процесі.

Хоча посада голови Генасамблеї вважається переважно церемоніальною, вона передбачає організацію пленарних засідань та виконання інших важливих функцій.

Цього року Німеччина отримала право висунути кандидатуру нового очільника Генеральної асамблеї.

Інавгурація Анналени Бербок запланована на 9 вересня 2025 року в Нью-Йорку.

Додаткова інформація буде надана пізніше.