Про це німецьке інформагентство DPA.

Анналена Бербок, колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини, офіційно завершить свої повноваження як депутатка Бундестагу наприкінці червня 2025 року. Це стало відомо завдяки повідомленню німецького інформаційного агентства DPA.

Відповідно до внутрішнього документа Бундестагу, Бербок підтвердила своє рішення відмовитися від депутатського мандата, плануючи залишити парламент Німеччини з закінченням терміну своїх повноважень 30 червня 2025 року.

Цікаво, що деякі її колеги в парламенті висловили здивування, коли Бербок назвала себе “фахівцем з міжнародного права”.

Хоча ексміністерка закордонних справ Німеччини не проходила необхідні професійні іспити з права, вона здобула освіту в галузі міжнародного публічного права, закінчивши однорічну магістратуру в Лондонській школі економіки.

На початку червня стало відомо, що Бербок обрана головою 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка триватиме з вересня 2025 року до вересня 2026 року. Вона розпочне виконання своїх обов’язків на цій посаді 9 вересня.