ЦПК про підозру Віталію Шабуніну: політична розправа чи безпідставні звинувачення?

Як повідомляє медіа Суспільне

У Центрі протидії корупції (ЦПК) висловилися про підозру та обшуки, що стосуються голови організації Віталія Шабуніна, назвавши ці дії “свавіллям та політичною розправою”. Заява була опублікована 12 липня.

“Президент Зеленський будує корупційний авторитаризм у час воєнного стану і справа щодо Віталія Шабуніна є нічим іншим, як показовим покаранням, аби продемонструвати, що влада може зробити будь-що і з будь-ким в країні – як би абсурдно це не виглядало.” – Центр протидії корупції

ЦПК підкреслили, що підозра, висунута Державним бюро розслідувань (ДБР) щодо ухилення від військової служби та шахрайства, є безпідставною. Віталій Шабунін добровільно мобілізувався до Збройних сил України 25 лютого 2022 року, брав участь в обороні Києва та служив у територіальній обороні на Київщині, Донеччині та Харківщині.

Обвинувачення ДБР стосуються періоду з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли Шабунін перебував у відрядженні в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) за наказом командування.

“Обвинувачення ДБР абсурдні, оскільки Віталій був відряджений до НАЗК відповідно до наказу, який як солдат не міг не виконувати. Невиконання наказу – пряме порушення закону.” – Центр протидії корупції

У ЦПК зазначили, що підрозділ Шабуніна дислокувався у Сухолуччі на Київщині, тому звинувачення в ухиленні від служби на передовій є безпідставними. Після відрядження він повернувся до служби на Донеччині.

Під час свого відрядження в НАЗК Шабунін займався просуванням антикорупційних реформ, зокрема у сфері оборонних закупівель, які пізніше були закріплені законодавчо.

Щодо звинувачень у шахрайстві, ЦПК пояснили, що Шабунін отримував законне грошове забезпечення військовослужбовця, яке включало стандартні виплати та додаткову винагороду, передбачену для всіх військових незалежно від місця служби.

“Віталій отримував стандартні військові виплати: 20 тисяч грн грошового забезпечення та додаткову винагороду (не “бойові”) у 30 тисяч грн, що була на той час передбачена для всіх без винятку військовослужбовців незалежно від місця служби.” – Центр протидії корупції

ЦПК також спростували звинувачення щодо незаконного користування автомобілем, придбаним благодійним фондом для Шабуніна як військовослужбовця, зазначивши, що така практика є звичною та законною у Збройних силах.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Віталію Шабуніну у зв’язку з ухиленням від військової служби та шахрайством, наголошуючи, що це не пов’язано з його громадською діяльністю.

За даними ДБР, активіст тривалий час не з’являвся до місця служби, перебуваючи нібито у цивільних установах під виглядом відряджень.

Також повідомлялося про обшуки у будинку Шабуніна та військовій частині на Харківщині, де він проходить службу, під час яких у нього вилучили телефон.