У родині колишнього керівника одеської податкової служби виявлено елітні автомобілі, які були придбані за значно заниженими цінами. 16 травня 2025 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці транспортні засоби.

В процесі розслідування стало відомо, що родина експосадовця купила два автомобілі за цінами, які не відповідали ринковим. Наприклад, Toyota Land Cruiser 200 2018 року була придбана всього за 300 тисяч гривень, тоді як Audi RSQ8 2020 року обійшлася в 1,4 мільйона гривень. Загальна ринкова вартість цих автомобілів перевищує 5,3 мільйона гривень.

Слідчі також з’ясували, що Audi RSQ8 була продана за реальну ринкову ціну, а отримані кошти були використані для покупки ще одного елітного автомобіля – BMW X7 xDrive.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та конфіскувати їх. Наразі ВАКС наклав арешт на Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive, які належать родині колишнього податківця.

Згідно з інформацією Судової влади України, мова йде про Руслана Хвана, колишнього керівника одеської податкової служби.