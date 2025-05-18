Станом на травень 2025 року в Одеській області налічується 19 993 особи з ВІЛ-статусом, з яких близько 18 500 отримують антиретровірусну терапію (АРТ). Ганна Горбунова, медична директорка Одеського міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, поділилася важливими аспектами лікування та наслідками його припинення.

В Україні АРТ призначається всім пацієнтам з ВІЛ без обмежень, відповідно до принципу “Test and Start”. Це означає, що терапію можна розпочати навіть у день підтвердження діагнозу, якщо пацієнт готовий до цього. Однак психологічна адаптація до нового статусу може зайняти деякий час через страхи та стигматизацію.

Стандартна схема АРТ складається з трьох препаратів, які належать до різних груп і діють на різних етапах розмноження вірусу. Це дозволяє поступово відновлювати імунну систему. Хоча АРТ не знищує вірус повністю, вона ефективно контролює його активність.

Почати терапію не завжди можливо, якщо у пацієнта є супутні захворювання, такі як туберкульоз або криптококовий менінгіт. Спочатку лікують ці хвороби, а потім підключають АРТ, щоб уникнути ускладнень і підвищити ефективність лікування.

Наслідки припинення прийому АРТ можуть проявлятися по-різному. У соціально адаптованих пацієнтів з міцним імунітетом симптоми можуть з’явитися через рік або два, тоді як у людей з ослабленою імунною системою або супутніми захворюваннями – вже через тиждень.

Важливо знати, що при регулярному прийомі АРТ та низькому вірусному навантаженні людина не може передати ВІЛ статевим шляхом. Це відкриває можливості для дискордантних пар мати здорових дітей. Проте це не стосується передачі вірусу через ін’єкції або від матері до дитини.

Одеська область займає друге місце в Україні за поширеністю ВІЛ. Незважаючи на зміни у зовнішній допомозі, забезпечення препаратами АРТ в Україні залишається стабільним і гарантованим до листопада 2025 року. Препарати надходять безкоштовно через міжнародні організації, а пацієнти отримують їх безкоштовно.

В Україні наразі не виробляють АРТ-препарати, а їх закупівля здійснюється за рахунок міжнародного фінансування з США та європейських країн. Це забезпечує безперервність лікування навіть у складних умовах, включаючи зони бойових дій.

Щодо вакцин, то тривають розробки нових препаратів, але повністю знищити вірус ВІЛ поки не вдається. Основна надія покладається на створення вакцини, яку можна буде включити до календаря щеплень для дітей, що стане ідеальним засобом профілактики.

Існують також інші методи профілактики, зокрема доконтактна профілактика (PrEP) з використанням пролонгованих ін’єкційних препаратів. Однак ці методи мають свої обмеження і підходять не всім пацієнтам.