Антоніу Кошта про спільну оборону Європи та підтримку України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Антоніу Кошта, президент Європейської Ради, підкреслив важливість створення спільної системи оборони в Європі, яка зможе ефективно протистояти агресії та забезпечити справедливий розподіл військових інвестицій серед країн ЄС. Цю думку він висловив під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.

Кошта зазначив, що Європейський Союз вже розпочав реалізацію першого етапу спільних оборонних ініціатив. Це включає інвестиції в рамках інструменту SAFE, збільшення національних витрат на оборону завдяки виняткам у Пакті стабільності, а також залучення приватного капіталу за підтримки Європейського інвестиційного банку.

“Нам справді потрібно побудувати спільну європейську систему оборони, яка стримуватиме агресію. І ми вже реалізуємо перший набір інструментів: спільні європейські інвестиції в межах інструменту SAFE; збільшення національних інвестицій завдяки використанню положень про винятки в Пакті стабільності та зростання; більше приватних інвестицій за підтримки Європейського інвестиційного банку.” – Антоніу Кошта

Він також закликав до забезпечення необхідних ресурсів для досягнення стратегічних оборонних цілей. Кошта звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Верховного представника Жозепа Борреля з проханням підготувати дорожню карту, яка включатиме фінансові механізми, до наступної зустрічі в жовтні.

Кошта акцентував, що безпека Європи тісно пов’язана з безпекою України. Він підкреслив важливість досягнення справедливого та сталого миру, а також підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі.

“Ми й надалі наполягаємо на справедливому та сталому мирі, водночас прокладаючи шлях до членства України в Європейському Союзі.” – Антоніу Кошта

Президент Європейської Ради також відзначив, що Україна, незважаючи на складні обставини, проводить реформи вражаючими темпами, що підтверджено Єврокомісією. Він закликав активізувати зусилля та рухатися вперед на шляху до вступу України в ЄС.

Кошта нагадав, що ЄС вже ухвалив 17 пакетів санкцій проти Росії, і робота над наступним, ще більш потужним пакетом, триває.