Антоніу Кошта про спільну оборону Європи та підтримку України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Антоніу Кошта, президент Європейської Ради, підкреслив важливість створення спільної системи оборони в Європі, яка зможе ефективно стримувати агресію та забезпечити справедливий розподіл військових інвестицій серед країн ЄС. Цю думку він висловив під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.

За словами Кошти, Європейський Союз вже розпочав реалізацію першого етапу спільних оборонних ініціатив. Це включає інвестиції в рамках інструменту SAFE, збільшення національних витрат на оборону завдяки виняткам у Пакті стабільності, а також залучення приватного капіталу за підтримки Європейського інвестиційного банку.

“Нам справді потрібно побудувати спільну європейську систему оборони, яка стримуватиме агресію. І ми вже реалізуємо перший набір інструментів: спільні європейські інвестиції в межах інструменту SAFE; збільшення національних інвестицій завдяки використанню положень про винятки в Пакті стабільності та зростання; більше приватних інвестицій за підтримки Європейського інвестиційного банку.” – Антоніу Кошта

Кошта також закликав забезпечити необхідні ресурси для досягнення стратегічних оборонних цілей. Він зазначив, що звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Верховного представника Жозепа Борреля з проханням підготувати дорожню карту фінансових механізмів до жовтневої зустрічі.

Президент Європейської Ради акцентував, що безпека Європи тісно пов’язана з безпекою України. Він підкреслив:

“Ми й надалі наполягаємо на справедливому та сталому мирі, водночас прокладаючи шлях до членства України в Європейському Союзі.” – Антоніу Кошта

Кошта також відзначив, що Україна, незважаючи на складні обставини, проводить реформи вражаючими темпами, що підтверджується даними Єврокомісії. Він додав, що настав час активізувати зусилля та рухатися вперед на шляху до вступу України в ЄС.

Крім того, президент Європейської Ради нагадав, що ЄС вже ухвалив 17 пакетів санкцій проти Росії, і робота над наступним, ще більш потужним пакетом, триває.