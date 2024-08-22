Погана підготовка мобілізованих є однією з причин низки втрат українських територій на сході. Чимало новобранців відмовляються стріляти або ж просто покидають позиції.

Про це пише агентство Associated Press, журналісти якого поспілкувалися з деякими українськими командирами.

Так, поки ЗСУ успішно просуваються в Курській області, українські підрозділи втрачають дорогоцінні позиції на сході країни. До цього, окрім не завжди якісної підготовки новобранців, призвела перевага росіян у кількості особового складу та боєприпасах.

«Деякі люди не хочуть стріляти. Вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але не відкривають вогонь. Через це гинуть наші люди. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні», — розповів один із комбатів 47 бригади.

Інший військовий — боєць 110 бригади — зазначає, що наразі основною проблемою є «інстинкт виживання» у новачків. За його словами, «раніше люди могли стояти до останнього, щоб утримати позицію, а зараз, навіть коли йде легкий обстріл вогневих позицій, вони відступають».

Водночас він наголосив, що не всі новобранці відступають — серед мобілізованих є і вмотивовані солдати, однак їх небагато.

Разом із цим наступ росіян на Покровському напрямку обходиться вкрай дорогою ціною. Так, за даними Міноборони Великої Британії, за останні два місяці російська армія втратила близько 70 тисяч солдатів.