Президент США Джо Байден зустрінеться в п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, де оголосить про пакет військової допомоги Києву на суму 225 мільйонів доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, нова допомога, серед іншого, охопить боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди та мінометні системи.

Крім того, кажуть співрозмовники агентства, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.

Раніше Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Білий дім раніше уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.