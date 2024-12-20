Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду щодо визнання народного депутата Олександра Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, пов’язаному з корупцією.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Попри те, що в Офісі генпрокурора не розголошують ім’я народного депутата, деталі справи вказують на Олександра Дубінського.

Суд підтвердив, що Дубінський, діючи в умовах конфлікту інтересів, незаконно використовував свої депутатські повноваження. Зокрема, він направляв звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР з метою отримання відомостей для особистих потреб, що не мали відношення до депутатської діяльності.