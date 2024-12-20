Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Попри те, що в Офісі генпрокурора не розголошують ім’я народного депутата, деталі справи вказують на Олександра Дубінського.
Суд підтвердив, що Дубінський, діючи в умовах конфлікту інтересів, незаконно використовував свої депутатські повноваження. Зокрема, він направляв звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР з метою отримання відомостей для особистих потреб, що не мали відношення до депутатської діяльності.
“Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу”, — йдеться у повідомленні.
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