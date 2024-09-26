Київський апеляційний суд відхилив скаргу керівниці київського бюро "Радіо Свобода" та проєкту розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької, залишивши в силі рішення Печерського суду, який став на сторону колишнього посадовця часів Віктора Януковича Андрія Портнова у справі про захист його честі, гідності та репутації.

Про це повідомляє Наталія Седлецька.

Портнов, який нині перебуває під санкціями США, позивався проти Седлецької та низки інших медіа восени 2020 року через її допис у Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го. У цей день стався підпал автомобіля редакції “Схем”.

Тоді Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Також він публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.

Зазначається, що рішення про відмову у задоволенні скарги 25 вересня оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.

Седлецька прокоментувала рішення суду, вказавши, що її захист подасть касацію до Верховного суду. Вона розповіла, що у дописі 2020 року, через який вирішив судитися Портнов, навела факти і “підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато”.

“Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами. Це вже не перше рішення українських судів на користь Портнова за короткий проміжок часу, який очевидно працює над відбіленням своєї репутації”, — написала Седлецька.

За її словами, найбільш досвідчені українські медіаюристи, які представляли Наталію Седлецьку у цій справі, вважають, що такі судові рішення становлять загрозу свободі слова. Вони наголошують, що судді фактично поставили під сумнів право громадян України висловлюватися щодо суспільно важливих подій, навіть коли це ґрунтується на перевірених фактах.