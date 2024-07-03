Київський апеляційний суд залишив народного депутата Миколу Тищенка, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп намагався оскаржити цей запобіжний захід.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що захист Тищенка назвав необґрунтованою підозру нардепу.

При цьому сторона обвинувачення це заперечила. Обвинувачення також заявляє, що адвокати Тищенка не надали документів на підтвердження свого твердження, що депутат діяв у межах ТСК, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.

Сам політик наполягав, що подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювалось шахрайство. За словами Тищенка, він приїхав до Дніпра вже після ухвал суду про обшуки.