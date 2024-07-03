Про це повідомляє hromadske.
Зазначається, що захист Тищенка назвав необґрунтованою підозру нардепу.
При цьому сторона обвинувачення це заперечила. Обвинувачення також заявляє, що адвокати Тищенка не надали документів на підтвердження свого твердження, що депутат діяв у межах ТСК, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.
Сам політик наполягав, що подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювалось шахрайство. За словами Тищенка, він приїхав до Дніпра вже після ухвал суду про обшуки.
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