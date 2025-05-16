16 травня Апеляційний суд Києва не розглянув апеляцію адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського, який отримав повідомлення про підозру у справі, пов’язаній з обстрілом аеродрому “Канатове” в Кіровоградській області, що стався в липні 2022 року. Цю інформацію підтвердив кореспондент із зали суду.

Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спецоперації, метою якої було вербування пілота російського винищувача. Внаслідок цієї операції, за даними прокуратури, постраждали 17 осіб. Однак захист стверджує, що ці люди не вважають себе потерпілими і не мають претензій до Червінського. Адвокати вимагали доступу до матеріалів справи, зокрема до мобільних трафіків.

Прокурор виступив проти апеляції, тоді як адвокати Костянтин Глоба та Андрій Йосипов наполягали на відсутності підстав для висунення підозри. Суддя зазначив, що на даному етапі не буде оцінювати докази. Після цього Червінський подав клопотання про відвід суддів, але суд відмовив у його задоволенні та залишив апеляцію без розгляду.

Адвокат Костянтин Глоба підкреслив, що суд не розглянув надані захистом докази, посилаючись на процедурні обмеження. Він також висловив занепокоєння щодо упередженості суддів, які вивчали матеріали справи протягом двох років, але відмовилися це робити на завершальному етапі.

Справу про обстріл аеродрому розглядають у Кропивницькому районному суді з квітня 2024 року, а з червня засідання проходять у закритому режимі. Наступне засідання заплановане на 29 травня. Під час останніх засідань допитали лише одного потерпілого, двоє інших не з’явилися.

Роман Червінський – полковник, колишній співробітник спецслужб, відомий своєю участю в операції “Авеню” з затримання бойовиків ПВК “Вагнер” у 2020 році. Після невдачі цієї операції його звільнили, а в інформаційному просторі з’явився термін “вагнергейт”. Червінський вважає, що справа проти нього є політично мотивованою помстою.

За даними СБУ, Червінський діяв без згоди керівництва під час вербування пілота, що призвело до обстрілу аеродрому. Російські спецслужби нібито отримали інформацію про розміщення української авіації, що спричинило втрати серед особового складу та техніки.

Червінському висунуто підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення влади в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років. Він заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що його дії були узгоджені з керівництвом СБУ та ЗСУ.

У липні 2024 року Червінському змінили запобіжний захід на заставу у понад 9 мільйонів гривень. Благодійний фонд партії “Європейська солідарність” вніс цю заставу, і 17 липня Червінський вийшов із СІЗО.