Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор”, — йдеться у повідомленні.
Він додав, що також налаштувано фаст-трек з Apple щодо блокування. Це означає, що усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме команда Мінцифри, — будуть одразу блокуватися.
Міністр закликав громадян, у разі виявлення таких застосунків, повідомляти на пошту [email protected] з темою листа “Блокування казино”.
Він також повідомив, що наразі стосовно блокування додатків з азартними іграми тривають перемовини і з Google.
“Впевнений, також матимемо результат. Дякую компаніям за дієву співпрацю”, — резюмує Федоров.
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