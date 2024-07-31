Американська корпорація Apple Inc. заблокувала в українському сегменті App Store 50 мобільних додатків з нелегальними азартними іграми. Заблокувати їх поширення на платформі вдалося завдяки сприянню Міністерства цифрової трансформації України.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор”, — йдеться у повідомленні.

Він додав, що також налаштувано фаст-трек з Apple щодо блокування. Це означає, що усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме команда Мінцифри, — будуть одразу блокуватися.

Міністр закликав громадян, у разі виявлення таких застосунків, повідомляти на пошту [email protected] з темою листа “Блокування казино”.

Він також повідомив, що наразі стосовно блокування додатків з азартними іграми тривають перемовини і з Google.

“Впевнений, також матимемо результат. Дякую компаніям за дієву співпрацю”, — резюмує Федоров.