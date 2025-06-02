Apple оскаржує вимоги ЄС за Законом про цифрові ринки

Як повідомляє видання Axios із посиланням на представника Apple

Компанія Apple вирішила оскаржити вимоги Європейської комісії, які зобов’язують її надавати доступ до певних функцій і даних стороннім розробникам відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Про це стало відомо з повідомлення видання Axios, яке посилається на представника компанії.

“Вимоги ЄС щодо сумісності загрожують основі бездоганності, створюючи процес, який є необґрунтованим, дорогим і стримує інновації.” – Представник Apple для Axios

Згідно з нормами DMA, Apple зобов’язана надати стороннім розробникам доступ до таких функцій, як Wi-Fi-парування та системні сповіщення, щоб забезпечити сумісність з пристроями, які не є продуктами Apple. Компанія вважає, що ці вимоги змушують її поступитися інтелектуальною власністю та ставлять під загрозу конфіденційність користувачів.

Це не перший випадок конфлікту між Apple та Європейською комісією. У квітні 2025 року компанію оштрафували на 500 мільйонів євро за порушення правил DMA, зокрема за обмеження, які заважають розробникам інформувати користувачів про альтернативні пропозиції поза межами App Store.

Apple має намір оскаржити ці рішення, стверджуючи, що її пропозиції щодо дотримання DMA були проігноровані регуляторами.

Ця ситуація підкреслює зростаючу напруженість між технологічними гігантами та європейськими регуляторами, які намагаються забезпечити чесну конкуренцію на цифровому ринку.