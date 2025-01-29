Apple, SpaceX та оператор T-Mobile таємно почали співпрацювати над впровадженням підтримки супутникового зв'язку Starlink для користувачів iPhone.

Про це пишуть Bloomberg з посиланням на джерела та Reuters.

27 січня було випущено оновлення програмного забезпечення iOS 18.3, яке включає функцію бета-тестування цієї технології. Наразі до програми підключено обмежену кількість iPhone.

За даними джерел, користувачі T-Mobile отримали текстові повідомлення, в яких було зазначено, що вони тепер можуть використовувати супутниковий зв’язок для текстових повідомлень навіть в зонах без стільникового покриття.

Для того, щоб скористатися цією можливістю, потрібно оновити пристрій до нової версії iOS.

На даний момент супутниковий зв’язок дозволяє лише надсилати текстові повідомлення. Однак у майбутньому SpaceX та T-Mobile планують розширити функціонал, додавши можливість передачі даних та голосових викликів через супутники.

Як пояснює Bloomberg, це працюватиме так: коли айфон знаходиться в зоні без стільникового зв’язку, він спробує під’єднатися до супутників SpaceX.