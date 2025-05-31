Apple переходить на річне позначення версій iOS та інших ОС у 2026 році

Як повідомляє агенція Bloomberg

Компанія Apple готується до значних змін у системі найменування своїх операційних систем, відмовляючись від традиційної нумерації версій. Замість цього, компанія впровадить річне позначення, що підтверджує інформація від агенції Bloomberg.

Наступна версія iOS, замість очікуваного iOS 19, буде названа iOS 26, що відповідатиме року 2026. Цей новий підхід буде застосовано до всіх платформ Apple, включаючи iPadOS, macOS, watchOS, tvOS та visionOS, які також отримають позначення “26”.

Основною метою цієї зміни є уніфікація та спрощення іменування операційних систем, оскільки поточна система має різні номери версій для різних платформ, що може викликати плутанину серед користувачів. Офіційне оголошення про ці зміни очікується на щорічній конференції для розробників WWDC, яка розпочнеться 9 червня 2025 року.

Окрім нової системи назв, Apple також планує представити оновлений дизайн своїх операційних систем, натхненний інтерфейсом visionOS, що дебютував разом із гарнітурою Vision Pro.

Очікується, що новий дизайн включатиме прозорі панелі, округлені іконки та інші елементи, які забезпечать більш уніфікований користувацький досвід на всіх пристроях Apple.

Ці зміни відображають прагнення Apple до більшої узгодженості та простоти в своїх програмних продуктах, що має полегшити користувачам орієнтацію в оновленнях та версіях операційних систем.