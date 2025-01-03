Компанія Apple погодилася виплатити $95 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, пов’язаний із прослуховуванням розмов через віртуального помічника Siri без дозволу користувачів. Цей крок став наслідком звинувачень у тому, що пристрої компанії несанкціоновано записували розмови людей і передавали ці записи рекламодавцям.

Про це повідомляє BBC.

“Apple не визнає жодних порушень, але погодилася на врегулювання справи в суді. У попередньому врегулюванні компанія заперечила, що “записувала, передавала третім сторонам або не видаляла розмови, записані через активацію Siri”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з позовом, записування розмов могло відбуватися навіть без використання команди активації “Hey, Siri”. Постраждалі заявляють, що ці записи допомагали рекламодавцям аналізувати ключові слова для націлювання реклами. Головна позивачка, Фуміко Лопез, стверджує, що вона та її донька були записані без їхньої згоди, після чого вони отримували цільову рекламу товарів, про які говорили, зокрема Air Jordans.

Рішення про остаточне затвердження угоди очікується 14 лютого 2025 року в суді Північної Каліфорнії. Якщо угоду буде затверджено, кожен учасник позову, який володів пристроями з підтримкою Siri у період із 2014 по 2019 рік, може отримати до $20 за кожен такий пристрій.

Адвокати, які представляють постраждалих, отримають 30% від загальної суми врегулювання, що складає близько $30 мільйонів, включно з покриттям витрат.

Apple вже не вперше стикається з масштабними позовами. У січні 2024 року компанія почала виплачувати компенсації в рамках позову на $500 мільйонів, який стосувався сповільнення роботи iPhone. У березні того ж року компанія погодилася на врегулювання у справі на $490 мільйонів у Великій Британії.

Цей випадок також має аналог у позові проти Google, який розглядається тим самим судом. Google звинувачують у подібних порушеннях, пов’язаних із прослуховуванням користувачів через пристрої компанії.

Apple уникла ризику розгляду справи в суді, що могло б обійтися компанії значно дорожче.