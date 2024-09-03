Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.
«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень», — заявив Арахамія.
Він також зазначив, що остаточний перелік змін буде визначено на засіданні фракції 4 вересня.
У серпні президент Володимир Зеленський анонсував «кадрові рішення» в уряді, зазначивши, що йдеться про людей, здатних забезпечити повну реалізацію державних завдань. Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент незабаром може призначити нових посадовців на вакантні місця в Кабміні.
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