Про це пише The Independent.
“Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників (президента Володимира – ред.) Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа.
Давид Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського “Слуга народу”, отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок. Згодом він повідомив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця…
… Арахамія був одним з небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем’єр-міністр Великобританії Джонсон і прем’єр-міністр Італії Мелоні”, — йдеться в матеріалі видання.
The Independent припускає, що стало можливим завдяки його участі у вечірці перед інавгурацією, організованій брексітерами Енді Вігмором і Арроном Бенксом, які мають зв’язки з адміністрацією.
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