Законопроєкт №11340, що дозволяє підозрюваним у корупції сплачувати штрафи за вчинені порушення, був підтриманий парламентом у першому читанні. Цей законопроєкт надійшов від партнерів як одне із зобов'язань.

Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

За його словами, питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшло в межах Ukraine Facility Plan — програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС на 50 мільярдів євро.

Депутати проголосували за версію, яку запропонував уряд, бо саме він, як каже Арахамія, визначений перемовником із ЄС щодо Ukraine Facility Plan.

Голова фракції також пояснив, що угода, яку слідство може укладати з підозрюваним, “це право, а не обов’язок прокуратури”.

“Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка”, — сказав Арахамія.

Він додав, що фінальну версію законопроєкту мають схвалити міжнародники, також після першого читання щодо нього вже надійшли зауваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

“Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів у подібних ситуаціях”, — вважає Арахамія.