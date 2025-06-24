Про це The Art Newspaper

Дослідження, проведене археологом з Університету Торонто, пролило нове світло на долю статуї фараонки Хатшепсут, яка правила Стародавнім Єгиптом близько 4000 років тому. Виявилося, що її знищення не було результатом ненависті з боку її племінника та наступника Тутмоса III, як вважалося раніше, а відбулося під час ритуалу “деактивації”. Цю інформацію оприлюднило видання The Art Newspaper.

Фахівець Джун I Вонг проаналізував уламки статуї та дослідив архівні матеріали з розкопок. Він виявив, що статуя зазнала додаткових ушкоджень ще до правління Тутмоса III, коли її повторно розбили та використали як будівельний матеріал.

“Якщо відкинути всі ці пізніші пошкодження, то виявиться, що руйнування, спричинені Тутмосом III, були обмеженими та дуже методичними – статуї були розбиті по конкретних слабких місцях, відповідно до того, як часто описують «деактивацію» єгипетських статуй.”

Вонг також пояснив, чому ці нові дані спростовують попередні теорії:

“Це досить дивно, тому що замість того, щоб бути зумовленим ненавистю та ворожістю (як вважалося раніше), руйнування статуй Хатшепсут, схоже, було мотивоване прагматичними та ритуальними причинами.”

Ці відкриття не заперечують факту переслідувань Хатшепсут, але вони є важливими для подальшого вивчення її історії.

Ритуал “деактивації”

У Стародавньому Єгипті царські статуї вважалися потужними об’єктами, і над ними проводили ритуал “відкриття рота”, щоб оживити їх. Коли виникала потреба позбутися статуї, наприклад, для звільнення місця в храмі, її спочатку “деактивували”, щоб нейтралізувати її силу. Зазвичай це робили, розбиваючи статую в трьох місцях: на шиї, талії та колінах.

Археологи знайшли сотні таких статуй у Карнакському храмі в Луксорі (стародавні Фіви). Важливо зазначити, що фараони, які стали прототипами цих статуй, не зазнавали переслідувань після своєї смерті, що робить випадок Хатшепсут унікальним.

Скульптура Хатшепсут

Статую Хатшепсут виявили в 1920-х роках в археологічній зоні Дейр ель-Бахрі, неподалік від Луксора. Оскільки статуя була сильно пошкоджена, археологи спочатку припустили, що її знищив Тутмос III, племінник та наступник фараонки.

Хатшепсут спочатку виконувала роль регентки для майбутнього фараона, але з часом проголосила себе співфараонкою. Після її смерті стародавні єгиптяни видалили її зображення та імена з пам’ятників, що призвело до припущення, що Тутмос III намагався переписати історію або ж був керований ненавистю.