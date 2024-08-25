Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Павло Дуров, засновник Telegram, був затриманий в аеропорту Парижа через відмову співпрацювати з правоохоронними органами, оскільки його платформа не модерувала контент, пов’язаний зі злочинами.
Після його арешту російські блогери почали стверджувати, що Telegram активно використовується російськими військовими в Україні, в той час як в Росії з’явилися чутки про можливе блокування месенджера.
Нещодавно в роботі Telegram спостерігалися збої, які фахівці пов’язують із налаштуванням системи блокувань.
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