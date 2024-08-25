Співробітники адміністрації президента та уряду Росії, а також деяких силових відомств отримали вказівку видалити робочі листування з Telegram після затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Павло Дуров, засновник Telegram, був затриманий в аеропорту Парижа через відмову співпрацювати з правоохоронними органами, оскільки його платформа не модерувала контент, пов’язаний зі злочинами.

Після його арешту російські блогери почали стверджувати, що Telegram активно використовується російськими військовими в Україні, в той час як в Росії з’явилися чутки про можливе блокування месенджера.

Нещодавно в роботі Telegram спостерігалися збої, які фахівці пов’язують із налаштуванням системи блокувань.