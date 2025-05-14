14 травня 2025 року Тбіліський міський суд ухвалив рішення про арешт колишнього міністра оборони Грузії Іраклі Окруашвілі, який займав цю посаду в період з 2004 по 2006 рік. У 2022 році він вирішив приєднатися до збройних сил України, щоб боротися проти російської агресії. Цю інформацію підтвердила грузинська служба Радіо Свобода.

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії парламенту, яка займається розслідуванням подій війни між Грузією та Росією 2008 року. Колишнього міністра викликали для надання свідчень, але він не з’явився на засідання, яке було заплановане на 26 березня 2025 року.

Цю комісію створила правляча партія “Грузинська мрія”, яка має проросійську позицію, з метою розслідування дій політичного опонента – партії “Національний рух”, очолюваної Міхеїлом Саакашвілі.

У квітні Окруашвілі з’явився в Тбіліському міському суді, де дав свідчення перед мировим суддею. Тоді йому було призначено заставу в розмірі 20 тисяч ларі (понад 280 тисяч гривень) та заборонено виїжджати з країни до завершення розслідування. Термін для внесення застави сплив 8 травня.

Колишньому міністру висунули звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, що передбачає “невиконання вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту”. За цією статтею можливе покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до одного року, а також заборона займати певні посади чи здійснювати діяльність на строк до трьох років.

Грузинські експерти вважають, що це розслідування має політичний підтекст і є спробою “Грузинської мрії” заборонити діяльність партії, пов’язаної з Міхеїлом Саакашвілі. Водночас “Національний рух” та інші опозиційні сили не визнають легітимність уряду, сформованого “Грузинською мрією”.