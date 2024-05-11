Утримання яхт, що належать російським олігархам, чиї активи в Італії були заморожені після початку повномасштабного вторгнення в Україну, стало тягарем для італійської влади.

Про це повідомили в France24.

В італійських портах через санкції ЄС застрягли 7 суден. Усі витрати за техогляд, ремонт та стоянку лягли на плечі італійського уряду. За словами адвокатів російських власників, ці судна не можуть бути конфісковані та перепродані іншим власникам, оскільки йдеться про порушення права власності, а самі активи мають статус заморожених, але не конфіскованих.

У Кремлі вже пообіцяли, що протистоятимуть у судовому порядку будь-яким спробам присвоєння цих активів і в Італії, вартість яких €2,3 млрд, і в Європі загалом.

Після початку вторгнення російських військ в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи на суму понад 300 млрд євро. Більшість з цих активів, за припущенням, знаходиться в фінансових установах країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.