Про це експолітик написав у соцмережі Х.
“Люди, які мені кажуть, що я «…не воюю за свою країну, поки Харків захлібується кров’ю», мені цікаво почути ваші аргументи – за що я повинен воювати?..”, — йдеться в пості Олексія.
У своєму зверненні Арестович наводить “список” обставин, які, на його думку, мають бути враховані при оцінці його можливості служити в армії:
“Отже, ось мої варіанти:
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За два фальшивих кримінальних справи проти мене.
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За переслідування по всіх каналах після несуттєвої виправдовуючої заяви.
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За «російського шпигуна».
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За безперервний дворічний хейт.
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За неперестану загрози моїй сім’ї.
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За безкінечні спроби блокування рахунків.
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За фізичне переслідування менеджерів моєї Школи.
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За 29 народних депутатів, що закликали з трибуни ВР «…негайно арештувати Арештовича, як тільки він перетне кордон»”, — написав Арестович.
Відзначаючи своє ставлення до обвинувачень, Арестович закликав громадян надати свої аргументи та пояснення щодо необхідності його участі у бойових діях.
“Ну-ка, накидайте свої, мені цікаво по-доброму – чому ви думаєте, що я повинен негайно прибігти вас врятувати?.. Тим паче, що, якщо ви пам’ятаєте, я вас вже трошки врятував – на початку, а далі – дивіться перші вісім пунктів”, — заявив він.
Зазначимо, що Олексій Арестович вже догий час перебуває за кордоном. У якій країні — невідомо.
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