Про це експолітик написав у соцмережі Х.

“Люди, які мені кажуть, що я «…не воюю за свою країну, поки Харків захлібується кров’ю», мені цікаво почути ваші аргументи – за що я повинен воювати?..”, — йдеться в пості Олексія.

У своєму зверненні Арестович наводить “список” обставин, які, на його думку, мають бути враховані при оцінці його можливості служити в армії:

“Отже, ось мої варіанти:

За два фальшивих кримінальних справи проти мене. За переслідування по всіх каналах після несуттєвої виправдовуючої заяви. За «російського шпигуна». За безперервний дворічний хейт. За неперестану загрози моїй сім’ї. За безкінечні спроби блокування рахунків. За фізичне переслідування менеджерів моєї Школи. За 29 народних депутатів, що закликали з трибуни ВР «…негайно арештувати Арештовича, як тільки він перетне кордон»”, — написав Арестович.

Відзначаючи своє ставлення до обвинувачень, Арестович закликав громадян надати свої аргументи та пояснення щодо необхідності його участі у бойових діях.

“Ну-ка, накидайте свої, мені цікаво по-доброму – чому ви думаєте, що я повинен негайно прибігти вас врятувати?.. Тим паче, що, якщо ви пам’ятаєте, я вас вже трошки врятував – на початку, а далі – дивіться перші вісім пунктів”, — заявив він.

Зазначимо, що Олексій Арестович вже догий час перебуває за кордоном. У якій країні — невідомо.