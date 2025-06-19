Російська шпигунська мережа в Аргентині: розслідування SIDE

Про це пише La Derecha Diario

Державний секретаріат розвідки Аргентини (SIDE) оприлюднив результати розслідування, яке виявило існування шпигунської мережі, пов’язаної з російськими геополітичними інтересами на території країни. Цю інформацію повідомило видання La Derecha Diario.

Згідно з даними, ця мережа складалася з російських резидентів, які діяли у співпраці з місцевими громадянами. Вони займалися дезінформаційними кампаніями та вербуванням прихильників для підтримки Кремля.

Офіційні джерела вказують на діяльність організації під назвою La Compañía, яка мала прямі зв’язки з “Проєктом Лахта” – міжнародною програмою втручання, що очолювалася Євгеном Пригожиним, який загинув у серпні 2023 року. Цей проєкт став об’єктом міжнародних розслідувань через участь у маніпуляціях виборами та психологічних операціях по всьому світу.

В Аргентині цю структуру очолював Лев Костянтинович Андріашвілі, російський громадянин, який проживає в країні. Разом зі своєю дружиною Іриною Яковенко, також росіянкою, вони координували місцеві операції, відповідали за отримання фінансування з Москви та розвиток зв’язків з аргентинськими особами та організаціями, які підтримують проросійські погляди.

“Метою “La Compañía” було сформувати групу осіб, відданих інтересам Росії.” – речник президента Мануель Адорні

Основним завданням організації було проведення кампаній з дезінформації та впливу, які мали на меті дестабілізацію інституційної системи Аргентини.

У SIDE підкреслили, що такі дії не лише порушують суверенітет країни, але й ставлять аргентинське суспільство під зовнішній вплив, що спотворює публічні дебати та демократичні процеси.

У відповідь на цю ситуацію представники уряду заявили:

“Аргентина не дозволить впливу жодної іншої держави.”

Вони також наголосили, що

“безпека аргентинців – не другорядне питання”

, підкреслюючи свою відданість захисту внутрішнього порядку та боротьбі з іноземним втручанням.

Розслідування триває, і не виключено, що до шпигунської діяльності можуть бути причетні й інші особи. В умовах зростаючої міжнародної напруги Аргентина стикається з новими викликами в сфері контррозвідки та кібербезпеки.