Аргентина закуповує бронетранспортери Stryker та винищувачі F-16 у США

Як зазначає офіційна заява Міністерства оборони США

Аргентина офіційно уклала угоду зі Сполученими Штатами Америки на закупівлю бронетранспортерів Stryker, які будуть інтегровані до складу аргентинської армії. Про це повідомив міністр оборони Аргентини Луїс Петрі на своїй сторінці в соціальних мережах.

Ця угода була підписана після візиту Петрі до Данії, де він завершував процес закупівлі 24 винищувачів F-16. Для їхньої ефективної експлуатації також потрібна підтримка з боку США.

Міністр оборони зазначив, що під час зустрічі з представником Пентагону Хегсетом було підписано “лист про згоду на включення броньованих машин Stryker до складу аргентинської армії”.

“Аргентина досягає прогресу в модернізації своїх Збройних сил та зміцненні військових зв’язків зі Сполученими Штатами.” – Луїс Петрі, міністр оборони Аргентини

У офіційній заяві Пентагону підкреслюється, що Хегсет “привітав зусилля Аргентини щодо зміцнення оборонних відносин зі Сполученими Штатами та наголосив на її рішенні придбати американський винищувач F-16 Fighting Falcon та бойові машини Stryker”.

Крім того, міністр оборони США акцентував увагу на загрозі, яку становить Китай, як для Сполучених Штатів, так і для Аргентини, висловивши впевненість у тому, що обидві країни можуть “разом протистояти цим викликам безпеці”.