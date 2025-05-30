АРМА запускає пілотний проєкт передачі арештованих квартир ВПО та військовим

Як оголосила очільниця відомства Олена Дума на офіційному сайті АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про старт соціального пілотного проєкту, метою якого є передача арештованих квартир внутрішньо переміщеним особам, військовим та їхнім родинам. Цю інформацію озвучила керівниця АРМА Олена Дума під час IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025.

Ми напрацювали соціальний пілотний проєкт. Ми врахували рекомендації громадських стейкхолдерів, а також можливі ризики, як зняття арешту в тому числі. Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями,

Олена Дума зазначила, що квартири, які наразі під арештом, будуть передані новим управителям. Вони, відповідно до укладених договорів, забезпечать передачу цих приміщень захисникам України, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто втратив своє житло внаслідок війни.

В АРМА підкреслили, що цей пілотний проєкт стане важливим кроком у напрямку раціонального використання арештованих активів на благо українського суспільства та Сил оборони.

Згідно з даними Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики, станом на 27 травня 2025 року в Україні зареєстровано 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, з яких 3,7 мільйона – дорослі, а близько 860 тисяч – діти.

Крім того, 27 травня уряд затвердив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг для закладів, які приймають ВПО. Тепер виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України, а не місцеві органи влади.