Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.
До складу арештованого майна входять елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро в смт. Козин Обухівського району Київської області.
Також під арештом знаходяться корпоративні права компаній, що належать Фуксу, зокрема ТОВ “КУА “ЕФ СІ АЙ ПАРТНЕРС” (100%), АТ “ЗНВКІФ “КИЇВСЬКИЙ” (100%) та “ІНТЕРСТРОЙ ГРУП” (62%).
Приватний будинок обладнаний вартісними меблями та побутовою технікою.
У будинку також є власний кінотеатр, тренажерна зала та масажний салон.
Земельні ділянки, розташовані серед елітної забудови, знаходяться на березі р. Дніпро та можуть використовуватись для різних цілей, від сільського господарства та садівництва до будівництва.
Конкурси на відбір оцінювача та управителя відкриті для всіх бажаючих, крім представників держави-агресора.
“Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до Державного бюджету України”, — йдеться у повідомленні АРМА.
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