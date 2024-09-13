Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна бізнесмена Павла Фукса. Раніше ці активи були арештовані ухвалою Галицького районного суду м. Львова і передані в управління АРМА.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

До складу арештованого майна входять елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро в смт. Козин Обухівського району Київської області.

Також під арештом знаходяться корпоративні права компаній, що належать Фуксу, зокрема ТОВ “КУА “ЕФ СІ АЙ ПАРТНЕРС” (100%), АТ “ЗНВКІФ “КИЇВСЬКИЙ” (100%) та “ІНТЕРСТРОЙ ГРУП” (62%).

Приватний будинок обладнаний вартісними меблями та побутовою технікою.

У будинку також є власний кінотеатр, тренажерна зала та масажний салон.

Земельні ділянки, розташовані серед елітної забудови, знаходяться на березі р. Дніпро та можуть використовуватись для різних цілей, від сільського господарства та садівництва до будівництва.

Конкурси на відбір оцінювача та управителя відкриті для всіх бажаючих, крім представників держави-агресора.