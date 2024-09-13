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Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

До складу арештованого майна входять елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро в смт. Козин Обухівського району Київської області.

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Також під арештом знаходяться корпоративні права компаній, що належать Фуксу, зокрема ТОВ “КУА “ЕФ СІ АЙ ПАРТНЕРС” (100%), АТ “ЗНВКІФ “КИЇВСЬКИЙ” (100%) та “ІНТЕРСТРОЙ ГРУП” (62%).

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Приватний будинок обладнаний вартісними меблями та побутовою технікою.

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У будинку також є власний кінотеатр, тренажерна зала та масажний салон.

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Земельні ділянки, розташовані серед елітної забудови, знаходяться на березі р. Дніпро та можуть використовуватись для різних цілей, від сільського господарства та садівництва до будівництва.

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Конкурси на відбір оцінювача та управителя відкриті для всіх бажаючих, крім представників держави-агресора.

“Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до Державного бюджету України”, — йдеться у повідомленні АРМА.