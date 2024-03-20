Вперше в історії України та практиці АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) розпочато конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном — яхти Віктора Медведчука Royal Romance.

Ринкову вартість конфіскованої у Віктора Медведчука яхти визначить організатор аукціону з її продажу, якого АРМА обере за результатами конкурсу. Страхова ж ціна яхти станом на 2020 рік становила 137 млн євро.

Про це оголосив заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе під час прямої трансляції засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

“У 2015 році яхта була придбана приблизно за 200 млн євро. За ці роки судно використовувалось, є амортизація, тому навряд чи можна розраховувати на таку ж суму під час продажу. Однак, за даними документів, які були вилучені під час арешту у 2022 році та нині зберігаються у хорватській поліції, у 2020 році яхта була застрахована на суму 137 млн євро”, – повідомив Катамадзе.

За його словами, саме майбутній організатор аукціону найматиме оцінювача та офіційно визначатиме стартову вартість судна Royal Romance, за якою актив виставлятимуть на продаж.