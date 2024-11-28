Про це повідомляє АРМА.

“АРМА успішно продовжує реалізовувати арештовані активи, включаючи колекцію картин, яка принесла понад мільйон гривень до бюджету України”, – зазначили в агентстві.

Раніше АРМА організувало продаж інших конфіскованих активів Медведчука, таких як колекція елітних годинників, розкішний автомобіль Maybach, квадроцикли та баггі. Кожен із цих активів також був успішно реалізований на користь держави.

У Нацагентстві підкреслили, що продаж арештованого майна держзрадника є частиною комплексної роботи з наповнення бюджету та забезпечення використання конфіскованих активів для потреб країни.

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