“АРМА успішно продовжує реалізовувати арештовані активи, включаючи колекцію картин, яка принесла понад мільйон гривень до бюджету України”, – зазначили в агентстві.

Раніше АРМА організувало продаж інших конфіскованих активів Медведчука, таких як колекція елітних годинників, розкішний автомобіль Maybach, квадроцикли та баггі. Кожен із цих активів також був успішно реалізований на користь держави.

У Нацагентстві підкреслили, що продаж арештованого майна держзрадника є частиною комплексної роботи з наповнення бюджету та забезпечення використання конфіскованих активів для потреб країни.