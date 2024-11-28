АРМА поповнило держбюджет на понад мільйон гривень, продавши картини Медведчука
Агентство з розшуку та менеджменту активів продало 80 картин із колекції Віктора Медведчука, переданих у державне управління після арешту. Загальна сума, виручена за ці полотна, склала 1 021 760 гривень, які вже поповнили державний бюджет.
Четвер, 28 листопада 2024, 20:56
Теги: АРМА, аукціон, Медведчук, Україна
Про це повідомляє АРМА.
“АРМА успішно продовжує реалізовувати арештовані активи, включаючи колекцію картин, яка принесла понад мільйон гривень до бюджету України”, – зазначили в агентстві.
Раніше АРМА організувало продаж інших конфіскованих активів Медведчука, таких як колекція елітних годинників, розкішний автомобіль Maybach, квадроцикли та баггі. Кожен із цих активів також був успішно реалізований на користь держави.
У Нацагентстві підкреслили, що продаж арештованого майна держзрадника є частиною комплексної роботи з наповнення бюджету та забезпечення використання конфіскованих активів для потреб країни.
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