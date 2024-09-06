Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на аукціоні вісім годинників із заарештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Там розповіли, що за лоти змагалися 18 учасників. Найбільше ставок зробили на годинник із написом на циферблаті “Держрезерв України” — під час торгів вартість активу піднялася з 2,6 тис. гривень до 41,5 тис. гривень.

А найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe — за нього вдалося виручити понад 1,2 млн гривень.

Зазначається, що в перший день аукціону Україна заробила на годиннику Медведчука сумарно 3,6 млн гривень. Надалі АРМА має намір продати ще 12 годин із колекції проросійського політика. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на придбання військових облігацій.