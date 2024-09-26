Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 19 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 6,9 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Загалом у колекції є 20 годинників, їх оцінили у 10,6 мільйона гривень. Уже відбулися два аукціони, на яких продали 19 лотів.

Серед найдорожчих годинників:

Breguet 4416К, який продали за 1,1 мільйона гривень;

Patek Philippe за 1,2 мільйона гривень.

Серед лотів був годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко. Його продали за 485 тисяч гривень.

Наразі залишився лише один годинник — Dolce & Gabbana. Його попередньо оцінили в майже 1 мільйон гривень.

Зараз Агентство перевіряє нових власників годинників на доброчесність. Після цього кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого їх використають для закупівлі військових облігацій.