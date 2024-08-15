Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало на аукціоні автомобіль Maybach, який належав Віктору Медведчуку, за 1,8 млн грн.

Про це повідомляє голова Нацагентства Олена Дума.

“Сьогодні автомобіль Maybach (2003 року) Медведчука пішов з молотка за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 000 грн”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, окремим лотом реалізували останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

Дума зауважила, що кошти спрямують на закупівлю Нацагентством Військових облігацій.

Вона також анонсувала, що вже незабаром спортивна база під Києвом, яка раніше належала Медведчуку, отримає нового управителя.