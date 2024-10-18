Про це повідомила пресслужба агентсва.

“Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало з представниками ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» договір на управління 434 вагонами, які раніше були арештовані та перебували в користуванні “Укрзалізниці”. За інформацією “Укрзалізниці”, у 2023 році вагони не використовувалися за своїм призначенням.” – написали вони.

Всі ці вагони належать приблизно 30 російським компаніям, серед яких ТОВ “Нова перевозочна компанія”, АТ “Уголь-Транс”, ТОВ “Атлант” та ТОВ “ГТІ Менеджмент”. Вагони були заарештовані на території України незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення. Раніше вони використовувалися “Укрзалізницею”, але, за її даними, у 2023 році не експлуатувалися за призначенням.