Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок продажу колекції картин колишнього народного депутата Віктора Медведчука. На платформі "Прозорро.Продажі" вже виставлено перші 35 лотів.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з 31 жовтня розпочало поступове виставлення на аукціон нових лотів з колекції картин Віктора Медведчука через платформу “Прозорро.Продажі”. Усього до продажу планують виставити 136 картин, що належали колишньому народному депутату, якого обвинувачують у державній зраді.

Оціночна вартість основної частини картин, які не мають культурної та історичної цінності, становить близько 4 мільйонів гривень.

Серед найдорожчих:

392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий)

374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)

349 тис. грн — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)

284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий)

170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор – Сергій Резніченко)

170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор – Сергій Резніченко)

175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор – Сергій Резніченко)

107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор – Михайло Сапатюк)

71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор – Муравська Наталія)

60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)

54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Нагадуємо, що наприкінці вересня АРМА вже реалізувала деякі активи Медведчука: було продано його годинник “Patek Philippe” за 1,27 млн грн, що відповідає стартовій ціні, а також годинник “Parmigiani Fleurier” із зображенням Оксани Марченко за 485 тис. грн, що значно перевищило стартову ціну в 302,6 тис. грн.