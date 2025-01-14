Про це йдеться на сайті АРМА.
На конкурс виставлено такі об’єкти нерухомості:
- житловий будинок (731,6 м²) із земельною ділянкою на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.
- нежитловий будинок (877,9 м²) у Шевченківському районі Києва.
- квартира (98,7 м²) у Деснянському районі столиці.
- дві квартири в Оболонському районі Києва (51,2 м² та 69,1 м²).
Ці об’єкти перебували у власності ТОВ “Інвестиційна компанія Спорт-тур”, яка належала Оксані Марченко. Нерухомість була арештована Печерським районним судом Києва і передана АРМА для управління.
Тепер Агентство через систему публічних закупівель Prozorro шукає управителя. Взяти участь у конкурсі можуть як українські, так й іноземні компанії. Очікувана вартість торгів — 300 тисяч гривень.
Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проєкт договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку він має сплачувати з власних коштів за відсутності чи недостатності доходів від управління майном.
Усі кошти від управління управитель буде сплачувати напряму до Державного бюджету.
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