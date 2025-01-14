Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір управителя для арештованого майна, що раніше належало компанії дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. Загальна вартість нерухомості складає 148,6 мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті АРМА.

На конкурс виставлено такі об’єкти нерухомості:

житловий будинок (731,6 м²) із земельною ділянкою на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.

нежитловий будинок (877,9 м²) у Шевченківському районі Києва.

квартира (98,7 м²) у Деснянському районі столиці.

дві квартири в Оболонському районі Києва (51,2 м² та 69,1 м²).

Ці об’єкти перебували у власності ТОВ “Інвестиційна компанія Спорт-тур”, яка належала Оксані Марченко. Нерухомість була арештована Печерським районним судом Києва і передана АРМА для управління.

Тепер Агентство через систему публічних закупівель Prozorro шукає управителя. Взяти участь у конкурсі можуть як українські, так й іноземні компанії. Очікувана вартість торгів — 300 тисяч гривень.

Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проєкт договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку він має сплачувати з власних коштів за відсутності чи недостатності доходів від управління майном.

Усі кошти від управління управитель буде сплачувати напряму до Державного бюджету.