Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
Завдяки спільним діям АРМА та Державного бюро розслідувань було списано 2,12 млрд грн з рахунків компаній, що надавали послуги онлайн-казино в Україні та були пов’язані з російським капіталом.
Фахівці АРМА разом із ДБР продовжують роботу щодо стягнення ще близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.
Олена Дума підкреслила, що загальний обсяг арештованих коштів під управлінням АРМА, включаючи ці суми, досяг рекордної позначки майже 10 млрд грн.
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