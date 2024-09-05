Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) стягує рекордну суму в 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з російськими представниками.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Завдяки спільним діям АРМА та Державного бюро розслідувань було списано 2,12 млрд грн з рахунків компаній, що надавали послуги онлайн-казино в Україні та були пов’язані з російським капіталом.

Фахівці АРМА разом із ДБР продовжують роботу щодо стягнення ще близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

Олена Дума підкреслила, що загальний обсяг арештованих коштів під управлінням АРМА, включаючи ці суми, досяг рекордної позначки майже 10 млрд грн.